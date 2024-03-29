Erol Bulut'lu Cardiff sahasında mağlup

İngiltere Championship 39. hafta karşılaşmasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, sahasında Sunderland ile karşılaştı.

Cardiff City Stadı'nda oynanan maçı Sunderland 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 12. dakikada Aouchiche ve 27. dakikada Jobe Bellingham'dan geldi.

Erol Bulut'un takımı ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Cardiff bu sonuçla 53 puanda kaldı ve play-off'tan gittikçe uzaklaştı. Sunderland ise puanını 51'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Sunderland, Blackburn ile oynayacak. Cardiff ise Coventry ile karşılaşacak.