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Spor

Erol Bulut'lu Cardiff sahasında mağlup

İngiltere Championship'in 39. haftasında Erol Bulut'un yönetimindeki Cardiff, evinde konuk ettiği Sunderland'e 2-0 mağlup oldu.

29 Mart 2024 Cuma 20:06 - Güncelleme:
Erol Bulut'lu Cardiff sahasında mağlup
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İngiltere Championship 39. hafta karşılaşmasında Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, sahasında Sunderland ile karşılaştı.

Cardiff City Stadı'nda oynanan maçı Sunderland 2-0 kazandı. Konuk ekibin golleri 12. dakikada Aouchiche ve 27. dakikada Jobe Bellingham'dan geldi.

Erol Bulut'un takımı ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Cardiff bu sonuçla 53 puanda kaldı ve play-off'tan gittikçe uzaklaştı. Sunderland ise puanını 51'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Sunderland, Blackburn ile oynayacak. Cardiff ise Coventry ile karşılaşacak.

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