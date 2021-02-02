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Spor

Erol Bulut'tan Luiz Gustavo itirafı

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Hatayspor galibiyeti sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

02 Şubat 2021 Salı 19:37 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 19:38
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Zor bir Hatay deplasmanından üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, takımını yorgun gördüğünü ama iyi mücadele ettiğini söyledi. 

"LUİZ GUSTAVO SONRASI BASKI YEDİK"

Alınan üç puanın önemli olduğunu belirten Bulut, “Zor bir Hatay deplasmanından üç puan aldığımız için mutluyuz, futbolcularımı tebrik ediyorum. Tabi maçın geneline baktığımızda yorgun bir takım gördük Fenerbahçe tarafından. 65 saat önce oynadığımız bir maç var, uçuş yaptık, takımımız biraz yoruldu. İkinci yarı Luiz Gustavo’nun sakatlanıp çıkmasından dolayı rakip tarafından daha fazla baskı yedik. Orta sahadaki mücadeleleri, istediğimiz gibi kazanmadık. Doğal olarak baskı yedik. Ama ilk yarı ikinci golü atabilirdik, üç olabilirdi. İkinci yarıda yakaladığımız net pozisyonlar var kontra ataklardan, onları değerlendirmiş olsaydık bu kadar baskı yiyeceğimizi düşünmüyorum. Ama böyle maçları kazanmak önemli, zor maç evet. Kazandığımızdan dolayı mutluyum” ifadelerini kullandı.

Bulut, iki takımın güzel bir maç sergilediğini ifade ederek, “Hatayspor’a gelince, gerçekten iyi bir takım kurmuşlar. Ömer hocayı, Hatayspor başkanını tebrik ediyorum, gerçekten iyi bir maç sergilediler” dedi.

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