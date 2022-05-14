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Spor

Erol Bulut'tan Alanyaspor maçına farklı kadro

Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak Gaziantep FK'da, teknik direktör Erol Bulut'un kadroda rotasyona gideceği ve bazı futbolcuları maç kadrosuna almayacağı bildirildi.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:36 - Güncelleme:
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 36 maçta 11 galibiyet, 10 beraberlik, 15 mağlubiyet alarak 43 puan topladı.

Ligde 6 maçtır galip gelemeyen ve puan cetvelinde 16. sırada bulunan Gaziantep FK, rakibi Alanyaspor'u yenip kötü gidişe son vermek istiyor.

Tedavileri devam eden Furkan Soyalp ve Steven Caulker yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Erol Bulut'un kadroda rotasyona gideceği ve bazı futbolcuları dinlendirmek amacıyla maç kadrosuna almayacağı bildirildi.

DEPLASMANDA BİR GALİBİYETİ VAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.

Dış sahada çıktığı 18 maçta ayrıca 3 beraberlik alabilen ve 14 kez yenilen Gaziantep FK, 6 puan alabildi.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 13 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 36 gol gördü.

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