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Spor

Erol Bulut'tan ayrılık sonrası ilk açıklama

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da yolların ayrıldığı teknik direktör Erol Bulut, teşekkür mesajı paylaştı.

AA27 Ocak 2023 Cuma 19:49 - Güncelleme:
Erol Bulut'tan ayrılık sonrası ilk açıklama
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Gaziantep FK ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Erol Bulut, veda mesajı yayımladı.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüple karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını hatırlattı.

Göreve gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bulut, "Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan başta Sayın Adil Sani Konukoğlu, Cevdet Akınal ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız futbolcu kardeşlerime, kulüp personelimize ve bizleri destekleyen-desteklemeyen tüm taraftarımıza teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Gaziantep FK'ye başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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