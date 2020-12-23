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Spor

Erol Bulut'tan Caner Erkin kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bu akşam oynanacak Medipol Başakşehir maçında sol bekte Filip Novak'a görev verecek. Novak'ın önünde ise Caner Erkin oynayacak.

23 Aralık 2020 Çarşamba 10:10 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 10:12
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Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Fenerbahçe'de eksikler can sıkarken teknik direktör Erol Bulut, Caner Erkin'i sol açıkta kullanmayı planlıyor.

Tecrübeli futbolcu, Novak’la birlikte sol kanadı kullanabilir. Bulut, taktik antrenmanlarda bunun denemesini yaptı. Caner daha önce de zaman zaman maç içerisinde bu rolü üstlenmişti ancak hiç 11’de sol açık karşılaşmaya başlamadı.

SOSA OYNARSA CANER BEKE

Erol Bulut’un Cisse’nin arkasında görev vereceği diğer isimlerin Ferdi Kadıoğlu ve Mame Thiam olması muhtemel. Mert Hakan Yandaş’ın ise Gustavo’nun yanında, merkez orta sahada görev yapacağı öğrenildi. Sosa’nın oynaması halinde ise Caner sol beke, Mert Hakan ise Ferdi ve Thiam’ın yanına geçecek.

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