Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Başakşehir maçı öncesi kulüpten çalışan birinin bütün bilgileri rakip Teknik Direktör Nuri Şahin'e aktardığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, basın toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kendilerini adına zor bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Bulut, "Bizim için kazanmak, puan ya da puanlar almak çok önemliydi. Hafta içi oynadığımız kupa maçından sonra aldığımız iyi morallerle bu maçı kazanarak yolumuza devam etmemiz gerekiyordu. İlk yarı rakip 2-3 gol pozisyonuna girdi. Biz istediğimiz gibi başlayamadık, biraz tedirgindik. Uzun zaman maç kazanamadığınızda o öz güveniniz gidiyor. Onu biraz ikinci yarı geri kazandık. İkinci golü de attık, ofsayt olarak değerlendirildi. Takım karakter gösterdi. Takım ruhu gösterdiler. Birlikte kalemizi nasıl savunmamız gerektiğini gösterdiler. Birlikte bazı şeyleri doğru yaparsanız, puan ya da puanlar alabiliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"GEÇEN HAFTA KULÜP İÇERİSİNDE OLAN BİRİ BÜTÜN BİLGİLERİ NURİ ŞAHİN'E AKTARMIŞ"

Kulüpte görevli bir kişinin rakip takımlara bilgi sızdırdığını öne güren Bulut, "Geçen haftadan başlayan bir sorun, galibiyet sonrası bu konuyla ilgili daha rahat konuşabiliriz. Puan alamasaydık da aynı şeyi söyleyecektim. Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce kulübün içerisinde olan birisi bütün bilgileri rakip takıma aktarmış. Nuri hocaya aktarmış. Biz takip ettik. Maalesef bu maçtan önce de oldu. Bütün taktiğimizi, topa karşı nasıl oynayacağız, hücumda neler yapacağız... Bu bilgiler de Eyüpspor hocasına gitti. Bize o bilgi geldi. Aslında çok ağır konuşmak istiyorum ama yanlış olur. Kulübün içerisinde ekmeğini yiyip ihanet eden kişileri kulüpten uzaklaştırmamız lazım. Ben özellikle kim olduğunu ortaya çıkarmak için kim olduğunu takip edeceğim. Birkaç gelen haber var. Burada söylemek istedim, başka takımlara da böyle şeyler olmasın diye. Futbola, spora yakışmayan şeyler. Kendi bilgisi olarak zaten rakibin maçını izliyorsun, analizini yapıyorsun. Bunlar rakibe verildiğinde karaktersiz benim için. O kişiyi en yakın zamanda bulacağız ve tesise bir daha ayak basmayacak." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULAR KENDİNE VE TAKIM ARKADAŞLARINA OLAN İNANCINI KAYBETMİŞTİ"

Uzun süre galibiyet hasreti yaşamalarının takımı olumsuz etkilediğini belirten Bulut, "Kendine inancını kaybediyor, takım arkadaşına inancını kaybediyor. Ayağına top geldiğinde tedirgin oluyor. Benle 2 maç, benden önce kaybedilen maçlar vardı. Takımda eksiklikler var, bunları dile getirmek istemiyorum. Biz takımı fiziksel olarak üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Futbol fiziksel bir oyun. Fiziksel olarak iyi bir seviyede olmazsanız ligde işiniz zor. Takımın fiziksel durumunu üst seviyelere geçirdikten sonra işimizin daha rahat gideceğini düşünüyorum. Ben yalan konuşabilirim ama futbolcuların verileri tutuluyor. Antrenman ve maçlarda takip ediyoruz ve oralardan bazı şeyleri görebiliyoruz. Sonuç ne olursa olsun bunları zaten dile getirecektim. Futbolda sadece teknik, taktik durumlar yeterli olmuyor. Fiziksel durumunuz iyi değilse her ligde problem yaşarsınız" şeklinde konuştu.