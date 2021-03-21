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Spor

Erol Bulut'tan derbi öncesi şampiyonluk sözleri

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut maç öncesi açıklamalarda bulundu.

21 Mart 2021 Pazar 18:30 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 18:30
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Son maça kadar şampiyonluk mücadelesini sürdüreceklerini belirten Erol Bulut, "Bizim için her maç önemli. Önümüzdeki maçlar da önem taşıyacak. Şu an rakibimiz biraz önde gözükse de şampiyonluk yarışında, önümüzde 11 maç var. Geçmiş yıllarda gördük, her şey olabilir. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Çalışmalarımızı buna yönelik yaptık. Umduğumuz galibiyeti alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Geçen haftaya baktığımızda, tek kale gibi maç oynadık. Rakip ilk yarıda kalemize gelmeden 0 şutla golle kapattı. Hücum hattında yakaladığımız pozisyonlar oldu ama değerlendiremedik. İnşallah bugün pozisyonları daha iyi değerlendiririz." diye konuştu.

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