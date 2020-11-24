Erol Bulut'tan derbi öncesi Sergen Yalçın sözleri

AA 24 Kasım 2020 Salı 23:36 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 23:40

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, ilk kupa maçını kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bulut, büyük takımların alt lig takımlarıyla oynadıkları maçları küçümsediklerini, kendilerinin bu hatayı yapmadığını belirtti.





Maça iyi motive olduklarını vurgulayan Bulut, "Karşımızda iyi bir rakip vardı. İlk yarıda rakibimiz 1-2 pozisyon yakaladı. İlk yarının sonunda attığımız golle kilidi açtık. 2. yarı birkaç pozisyonu değerlendirdik ve kazandık." ifadelerini kullandı.

"GALİBİYET İÇİN ÇIKACAĞIZ"



Genç oyuncuların başarılı bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Bulut, hafta sonu oynayacakları derbi maça ilişkin, "Derbi maçları her zaman çok farklı oluyor. Geçen hafta Beşiktaş da biz de maçlarımızı kazandık. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galibiyet için çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"SERGEN HOCAYLA ZATEN FENERBAHÇE'DE BİRLİKTE OYNADIK"



Beşiktaş da yeni bir takım kurdu ve son maçlarını kazandılar. Güzel bir derbi olacak ama kolay bir maç olmayacak. Sergen hocanın derbiyle ilgili söylediği dostluk yorumlarına katılıyorum. Biz saha dışında hep arkadaşız. Ben Sergen hocayla takım arkadaşıyım. Fenerbahçe'de birlikte oynamıştık. Umarım dostça bir derbi olur.