Erol Bulut'tan futbolcularına tepki! ''Bazı durumlardan hiç hoşnut değilim''

DHA 20 Şubat 2022 Pazar 16:34 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 16:34

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, kendi sahalarında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Kendi sahalarında maç kaybetmediklerini ve iyi bir gidişat yakaladıklarına değinen Bulut, Adana Demirspor karşısında da maça baskılı başladıklarını ifade ederek, "Maça iyi başladık ve öne geçecek pozisyonumuz da vardı. Ancak duran toptan basit gol yedik. Adam paylaşımını iyi yapamayınca rakip öne geçti. İlk yarıda istenilen performansı ortaya koyamadık. İkinci yarıda rakibin kazandığı penaltıdan sonra çoğu futbolcu konsantrasyonunu kaybetti. Konsantrasyonu kaybedince istediğini yapamazsın, bizde de böyle bir durum oluştu. Bir türlü oyunun içine giremedik. Maç tenis maçına döndü gibi, git gel çok fazla oldu. Rakibimiz iki ve üçüncü gol bulduktan sonra şansımız daha aşağı düşüyor" diye konuştu.

"BAZI DURUMLARDAN HOŞNUT DEĞİLİM"

Erol Bulut, her futbolcunun ilk 11 içerisinde forma giymek istediğini ancak daha sonra oyuna girenlerin de formanın hakkını vermesi gerektiğine dikkat çekerek, "Her futbolcu ilk 11'de oynamak ister. İlk 11'de oynadığınız zaman moraliniz farklı, sonradan girince farklı oluyor. Uzun zamandır formayı ilk 11'de bazı arkadaşlarımız forma giyemese de oyuna girdikten sonra her şeyini vermek zorunda. Bazı arkadaşlarımıza soyunma odasında gereken cümleleri soyunma odasında söyledim ve bazı durumlarda hiç hoşnut değilim. Onları içimizde konuşacağız" şeklinde konuştu.