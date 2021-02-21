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Spor

Erol Bulut'tan Güntekin Onay ve yayıncı kuruluşa sert eleştiri: Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez!

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Göztepe'yi evinde ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut maç öncesi açıklamalarda bulundu. Bulut, yayıncı kuruluş Beinsports ve sunucu Güntekin Onay'ı sert sözlerle eleştirdi.

21 Şubat 2021 Pazar 18:49 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 18:57
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maç öncesi açıklamalarında yayıncı kuruluşa sert çıktı. Beinsports'un program sunucularından Güntekin Onay'ın geçen hafta Fenerbahçe karşısında kaçırdığı gol ile ilgili yorumlarına sert çıkan Bulut, yine Beinsport CEO'sunun Fenerbahçe'yle ilgili açıklamalarına da tepki gösterdi.

NEYİ KASTEDİYOR BİLMEK İSTERİZ

Geçen hafta maçtan sonra stüdyoda Kemal Ademi'nin kaçırdığı pozisyon ile ilgili açıklamalar olmuştu. Rica ediyoruz yayıncıdan ve stüdyodaki arkadaştan, neyi kastediyor, ima ediyor. Bilmek isteriz.

Maçla ilgili yorum yapmak isterdim. Yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntılarımız vardı. Biz adımımızı attık. Ancak yayıncı kuruluş beklediğimiz adımları atmadı. Fenerbahçe'yi kimse tehdit edemez. Maalesef bu duruma geldik.

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