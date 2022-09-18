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  • Erol Bulut'tan hakem isyanı! ''Adaletin olmadığı yerde nasıl maç kazanacaksın?''
Spor

Erol Bulut'tan hakem isyanı! ''Adaletin olmadığı yerde nasıl maç kazanacaksın?''

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 yenilen Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Eylül 2022 Pazar 20:03 - Güncelleme:
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Gaziantep FK'de Erol Bulut, Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Erol Bulut yaptığı açıklamada, "Oyuna iyi başladık. Öne de geçtik. Sorun öne geçtiğin bir maçta ilk yarı yediğimiz gollere bakınca rakip paslaşarak bir gol buldu. Ama ikinci penaltı golüne hakemlerimizin bir daha kurallara bakması gerekiyor. Ya kuralları bilmiyorlar ya da biz bilmiyoruz." dedi.

Kendilerine çalınan penaltıyla ilgili tepki gösteren Erol Bulut, "Ama dünyanın her yerinde hiçbir zaman buna penaltı çalınmaz. İkinci yarıda aynısını bize vermesi gerekiyordu, onu niye vermiyorsun. O zaman adaletli olmuyorsun. 3. golde Gomez, direkt bizim oyuncuya çarpıyor faulü vermiyor. Adaletin olmadığı yerde nasıl maç kazanacaksın? Geçen sene de kırmızı kart ve penaltı verilmedi burada. Bu sene aynısı oldu." açıklamasını yaptı.

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