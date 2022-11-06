Erol Bulut'tan ''istifa'' açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK sahasında Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut, hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini anlattı. Erol Bulut, istifa ile ilgili yöneltilen soruya ise maç kötü gidince veya mağlup olunca taraftarların tepki gösterdiğini belirterek, istifa konusu ile ilgili yönetim ile görüşülmesi gerektiğini, kendisinin işini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi.

Erol Bulut, şöyle dedi: "Bugün istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oynadığımız oyun ile bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Yeterince gol pozisyonuna girdik ama değerlendiremedik. Toplu ve topsuz oyunlara çalıştık ama sahaya yansıtamadık. Ürettiğimiz zaman zor atıyoruz ve rakip gelince kolay gol yiyoruz. Pozisyonlara baktığımızda ilk yarıdaki şanslarımızı değerlendirseydik daha farklı bir maç olurdu. Futbol böyle bir oyun. Yakaladığınız pozisyonları değerlendiremediğiniz takdirde mağlup oluyorsunuz. Futbolcularımızın arasında ya da benimle onların arasında herhangi bir sorun yok. Oyuna giren futbolcularımız bize istediğimiz katkıları sağlamadı. Maç kötü gidince veya mağlup olunca taraftarlar tepki gösterebiliyorlar. O konuya farklı bir cevap verebilirim. Kimlerin ne yaptığını iyi biliyoruz. Cevabım bu olsun taraftarın neden öyle bağırdığı konusunda. Devamını getirmeyeceğim. Sezon başında 2-3 transfer yapmak istedik ama yapamadık. Mevcut arkadaşlarla oyunumuzu sürdürüyoruz. Ocak ayında transfer yapacak mıyız bilmiyorum bunu yönetimle konuşmamız gerekiyor. İstifa konusu ile ilgili sorduğunuz soruları yönetime iletmeniz gerekiyor bana değil. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum."