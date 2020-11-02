Erol Bulut'tan Serdar Aziz açıklaması

02 Kasım 2020 Pazartesi 19:44 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 19:45

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor karşısında savunma hattında Lemos'un yerine Serdar Aziz'i tercih etmesini değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin kaliteli futbolculardan kurulu olduğunu belirten Bulut, "Bizim takımda 25 tane kaliteli futbolcu var. Kimin oynamasından daha ziyade kimin bize ne kadar katkı sağlayacağı önemli. Serdar'ı bugün Tisserand ile beraber tercih ettik." dedi.

Antalyaspor'u da yorumlayan Bulut, "Güzel gidiyoruz, Antalyaspor'un eksikleri var ama biz rakibimizi hafife almıyoruz. İlk saniyeden itibaren konsantre olmamız gerekiyor. Bu tarz takımlara karşı her zaman daha fazla dikkatli olmak gerekiyor." şeklinde konuştu.