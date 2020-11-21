Erol Bulut'tan takıma mesaj: Her zaman hazır olması gerekiyor

DHA 21 Kasım 2020 Cumartesi 19:09 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 19:09

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 5-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün güzel bir galibiyet aldık 5-1 gibi bir skorla.

Milli maçlardan sonra oyuncu performansını sahaya tam olarak yansıtamıyor ama bugün maça baktığımızda, performansımız en üst seviyede olmasa da yakaladığımız gol pozisyonlarını çok iyi değerlendirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum.

Ellerinden geleni yaptılar, ilk 11’de oynayanlar olsun, sonradan oyuna girenler olsun. Maçın skoru 5’den fazla da olabilirdi. Rakibimize de verdiğimiz pozisyonlar oldu.

Karşılamada genel anlamda sıkıntı yaşamadık ama daha agresif olabilirdik. Bunun üzerinde önümüzdeki haftalarda biraz daha duracağız" diye konuştu.

"HERKESİN HER ZAMAN HAZIR OLMASI GEREKİYOR"

Erol Bulut, ligin uzun bir maraton olduğuna vurgu yaparak, "Biz futbolcularımızla sezon başından beri aynı şeyleri söylüyoruz. 25 kaliteli oyuncumuz var ve herkesin her zaman hazır olması gerekiyor. Sakatlıklar oluyor, bugün bakıldığında 7 futbolcumuz bizimle değildi. Diğer arkadaşları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık.

Oynayanlar da sonradan girenler de iyi performans gösterdiler. Bu şekilde lig devam edecek. Lig çok uzun bir maraton, kupa maçları var, sarı kart cezalıları olacak, sakatlıklar olacak. O yüzden tüm futbolcular hazır olacak. Fikstür konusunda açıklamam olmuştu. Farklı açıklamalar olmamalı, tek bir ağızdan ses çıkmalı" açıklamasında bulundu.