Spor

Erol Bulut'tan taraftara çağrı

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'de Göztepe ile oynayacakları maç öncesi taraftara seslenerek, 'Stadı doldurmalarını ve takımın arkasında 12. güç olarak olmalarını istiyoruz.' dedi.

IHA28 Kasım 2025 Cuma 15:43 - Güncelleme:
Erol Bulut'tan taraftara çağrı
Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 14. haftasında konuk edecekleri Göztepe'nin zorlu bir rakip olduğunu ancak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacaklarını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında iç sahada oynayacakları Göztepe maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Değerlendirmelerine geçtiğimiz hafta golsüz sona eren Konyaspor mücadelesiyle başlayan Bulut, "İlk yarıda iki tarafın da pozisyonları oldu. Bence Antalyaspor olarak biz, gole daha yakın olan taraftık. İki topumuz direkten döndü. Zaten golü bulmuş olsaydık maçı galibiyetle sonuçlandırırdık. Bunlar varsayımlar ama benim düşüncem öyleydi. İkinci yarı iki tarafın da çok fazla pozisyonu olmadı. Ama güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Sonuçta deplasmanda 1 puan almak çok değerli. Tabii istediğimiz 3 puandı ama 1 puan alarak geri döndük" ifadelerini kullandı.

"HÜCUM ANLAMINDA DAHA KREATİF OLMAMIZ LAZIM"

Antalyaspor'un oyun planına da değinen Bulut, "Elimizdeki kadroya ve futbolcularımıza baktığınızda, yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kupa maçıyla birlikte 6 maç oldu. Takımı da futbolcuları da tanımaya çalışıyoruz. Takımın ilk 11'ini kurmaya çalışıyorum. Sürekli futbolcu değiştirmektense en azından 7-8 kişinin kesin olduğu bir kadro belirlemeye çalışıyorum. Aşağı yukarı belirledik gibi gözüküyor. Her maç 2 veya 3 futbolcu değişebilir. Buna futbolcularımızın hazırlıklı olması gerekiyor. Yüzde 100 olmasa da iyiye doğru gittiğimizi söyleyebilirim. Hücum anlamında da daha kreatif olmamız lazım. Biliyorsunuz, üretmek daha zor futbolda. Ona daha çok çalışmamız lazım. Her hafta çalışıyoruz ama bunu sürekli hale getirebilmemiz için biraz daha zamana ihtiyacımız var. İnşallah önümüzdeki haftalarda bunu daha iyi bir seviyeye getireceğiz" cümlelerine yer verdi.

"SAFURİ BU HAFTA BİZİMLE OLACAK"

Geçtiğimiz hafta sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayan Georgii Dzhikiia ve Ramzi Safuri ile uzun süredir sahalardan uzak olan Hasan Yakub İlçin, Julian Cuesta ve Erdoğan Yeşilyurt'un durumlarını da açıklayan Teknik Direktör Erol Bulut, "Safuri'nin geçtiğimiz hafta antrenmanda hafif bir sakatlığı oldu. O yüzden bizimle olamadı. Dzhikiia'nın tahmin ediyorum birkaç haftası daha var geri dönebilmesi için. Safuri inşallah bu hafta bizimle olacaktır. Diğer arkadaşlarımızın sakatlıkları biraz daha sürecek gibi duruyor ama tam olarak ne zaman bizimle olacaklar şu an net söyleyemem" şeklinde konuştu.

"GÖZTEPE KARŞISINDA STADI DOLDURMALARINI İSTİYORUZ"

Erol Bulut, son olarak Göztepe müsabakası hakkında da görüşlerini aktararak, "Göztepe defansta sağlam duran, hızlı hücumlara çıkan ve direkt oynayan bir takım. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri. 6 gol yemişler hatırladığım kadarıyla. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Ama tabii bizim hedefimiz buradan galip ayrılmak. Planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz ve bunun için çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz ve umduğumuz puanları alırız. Ayrıca taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Konyaspor deplasmanında bizi müthiş bir şekilde desteklediler. Yağmurlu havada o kadar uzun yolu geldiler ve takımın yanında oldular. Onlardan isteğimiz bu hafta sonu Göztepe karşısında stadı doldurmaları ve takımın arkasında 12. güç olarak olmaları" diyerek sözlerini noktaladı.

