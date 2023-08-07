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Spor

Erol Bulut'tan transfer açıklaması ''2-3 transfer olabilir''

Cardiff City deneyimli teknik direktörü Erol Bulut, çarşamba günü oynayacakları Colchester maçından önce 2-3 yeni transfer olabileceğini söyledi.

7 Ağustos 2023 Pazartesi 16:12 - Güncelleme:
Erol Bulut'tan transfer açıklaması ''2-3 transfer olabilir''
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İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, transfer konusunda açıklamalarda bulundu.

"İKİ, ÜÇ TRANSFER OLABİLİR"

Bulut, 1 Eylül'de sona erecek transfer dönemi öncesi iki ya da üç transfer daha yapmak istediklerini söyledi.

48 yaşındaki teknik adam, Carabao Cup'ta çarşamba günü oynayacakları Colchester maçından önce 2-3 transfer olabileceğini söyledi. Genç teknik adam, "Lig kupası maçından önce yeni oyuncular olabilir. Sadece bir tane değil bence" sözlerini kullandı.

TRANSFER SORUSUNA CEVAP!

Erol Bulut, transfer dönemi kapanmadan önce kaç transfer yapmak istediği yönünde gelen soruya ise "İki ya da üç" cevabını verdi.

İngiltere Championship'teki transfer ambargosu bulunan takımlardan biri olan Cardiff City, şu ana kadar 6 oyuncuyu kadrosuna kattı. Cardiff, ambargo nedeniyle sadece kiralık ve bonservisi elinde olan isimleri renklerine bağladı.

LİGE BERABERLİKLE BAŞLADI

Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, ligin ilk haftasında Leeds United ile 2-2 berabere kaldı.

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