Erol Bulut'un Cardiff'i 15 dakikada dağıldı!

İngiltere Championship'in 45. haftasında Cardiff City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Cardifff City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Middlesbrough 4-1'lik skorla kazandı.
Middlesbrough, 45. dakikada Matt Clarke, 49. dakikada Finn Azaz, 56. dakikada Emmanuel Latte Lath, 60. dakikada Alex Gilbert ile galibiyete ulaştı.
Erol Bulut'un öğrencileri, 90+1. dakikada Josh Bowler'ın golüyle skoru belirledi.
Son 5 maçta 3. yenilgisini alan Cardiff, 62 puanda kaldı. Middlesbrough ise 66 puana yükseldi.
Cardiff, Rotherham United deplasmanında sezonu noktalayacak. Middlesbrough ise Watford maçıyla birlikte sezonu bitirecek.