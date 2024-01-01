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Spor

Erol Bulut'un Cardiff'i QPR engelini 2 golle geçti

İngiltere Championship'in 26. hafta mücadelesinde Cardiff City, Queens Park Rangers deplasmanında sahayı çıktı. Erol Bulut'un öğrencileri karşılaşmayı 2-1 kazanarak ilk 6 yolunda önemli bir glaibiyet elde etti.

1 Ocak 2024 Pazartesi 20:36 - Güncelleme:
Erol Bulut'un Cardiff'i QPR engelini 2 golle geçti
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İngiltere Championship 26. hafta maçında Marti Cifuentes yönetimindeki Queens Park Rangers ile Erol Bulut'un ekibi Cardiff City karşı karşıya geldi. Loftus Road'da oynanan maçı Cardiff City 2-1 kazandı.

Cardiff'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Dimitrios Goutas ile 74. dakikada Perry Ng kaydetti. Queens Park Rangers'ın tek golü 52. dakikada Paul Smyth'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Cardiff, 37 puana yükseldi. Ev sahibi Queens Park Rangers ise 21 puanda kalarak küme düşme hattından kurtulamadı.

Ligin bir sonraki maçında Queens Park Rangers, evinde Watford ile karşılaşacak. Erol Bulut'un öğrencileri, sahasında Leeds United'ı ağırlayacak.

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