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Spor

Erol Bulut'un İngiltere'deki performansı beğeni topladı

Sezon başında sürpriz bir şekilde Cardiff City'e imza atan başarılı teknik direktör Erol Bulut, İngiltere macerasına çok iyi başlayamasa da son haftalarda yükselen performansıyla alkışları topladı.

22 Eylül 2023 Cuma 12:58 - Güncelleme:
Erol Bulut'un İngiltere'deki performansı beğeni topladı
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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut sezon başında sürpriz bir imza atmıştı. Tecrübeli teknik adam, İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'nin başına geçmişti.

İngiltere macerasına ilk etapta çok da iyi başlayamayan Bulut ilk 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Başarılı hoca 4. haftadan itibaren açılırken son 4 maçta 3 kez kazanarak 9 puanı hanesine yazdırdı. Son olarak önceki gün Coventry'i deviren Cardiff 10 puana yükseldi ve 10. sıraya yerleşti.

Ada futboluna alışmaya başlayan Erol Bulut'un gelecek haftalarda göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.

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