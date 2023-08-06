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Spor

Erol Bulut'un takımı beraberlikle başladı

Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, İngiltere Championship'in ilk hafta maçında karşılaştığı Leeds United ile 2-2 berabere kaldı ve sezona 1 puanla başladı.

6 Ağustos 2023 Pazar 18:46 - Güncelleme:
Erol Bulut'un takımı beraberlikle başladı
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Erol Bulut'un teknik direktörlüğünü yaptığı Cardiff City sezona beraberlikle başladı.

İngiltere Championship ilk hafta maçında Cardiff City deplasmanda Leeds United'la 2-2 berabere kaldı ve sezona 1 puanla başladı.

Cardiff City'ye golleri 23. dakikada Josh Bowler ve 39. dakikada Ike Ugbo kaydetti. Leeds United'da golleri 49. dakikada Liam Cooper ve 90+5. dakikada Crysencio Summerville kaydetti.

Cardiff City'nin bu berabereliğinin ardından Erol Bulut ilk resmi maçından sahadan 1 puanla ayrılmış oldu.

Cardiff City bir sonraki maçında kendi sahasında QPR ile karşılaşacak. Leeds United'da deplasmanda Birmingham'a konuk olacak.

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