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Spor

Erol Bulut'un takımı Cardiff, evinde 1 puanı aldı!

İngiltere Championship'in 24. haftasında Erol Bulut'un takımı Cardiff, sahasında konuk ettiği PlyMouth ile 2-2 berabere kaldı.

26 Aralık 2023 Salı 20:56 - Güncelleme:
Erol Bulut'un takımı Cardiff, evinde 1 puanı aldı!
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Erol Bulut'un takımı Cardiff, Championship'in 24. haftasında PlyMouth ile karşılaştı.

Cardiff City Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip, 18. dakikada Morgan Whittaker ile öne geçti. Cardiff, 31. dakikada Matt Butcher'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.

Erol Bulut'un takımı 47. dakikada Ahearne Grant ile 2-1 öne geçerken bu gole 66. dakikada Whittaker karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı.

Alınan bu sonucun ardından Cardiff, 34 puana çıktı. Plymouth ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Plymouth, Southampton ile karşılaşacak. Cardiff ise Leicester'ı konuk edecek.

  • Cardiff-Plymouth maçı
  • Erol Bulut
  • İngiltere Championship

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