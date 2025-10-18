İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Erol Temel: Vanspor'u ileriye taşıyacağız

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, 1. Lig'deki hedeflerini açıkladı. Temel, Van'a modern bir stadyum kazandıracaklarını ve altyapıyı güçlendireceklerini söyledi.

Erol Temel: Vanspor'u ileriye taşıyacağız
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, amaçlarının kulübü "ileriye" taşımak olduğunu söyledi.

Temel, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, İmaj Altyapı Vanspor'un başarılı bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Temel, "Göreve geldiğimiz zaman stadyum, tesis yapacağımızı, altyapımızı güçlendireceğimizi ve Vanspor'u kurumsallaştıracağımızı söylemiştik. Tesislerimizde çalışmalar devam ediyor. Stad ise Cumhurbaşkanı onayını bekliyor. TOKİ ve Çevre Şehircilik Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı arasındaki yazışmalar da bitti. Yakın zamanda kentin hakkettiği stadyumu yapacağız. Bu hasretliğe en kısa sürede son vereceğiz. Bunun yanında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da Vanspor okullarını kuracağız. Vanlıların yoğun yaşadığı illerde okullarımız açıp orada yaşayan gençlere sahip çıkacağız. Vanspor'un ismini her yerde duyurmaya çalışacağız." dedi.

Vanspor'un geliri ve giderleri konularında şeffaf bir yol izlediklerini dile getiren Temel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugüne kadar ne yaptığımızı basınla paylaşacağız. Sadece bu sezon 1. Lig'e çıktığımız günden beri yaklaşık 235 milyon lira para harcadık. Bunun 99 milyonu sponsorluktan geldi. Bunun yanında yönetim kurulundan 5 milyon 500 bin lira, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 2 milyon 700 bin lira, bilet gelirlerinden 3 milyon 200 bin lira, bağışlardan 8 milyon, bonservisten 8 milyon ve store mağazasından yaklaşık 600 bin lira geldi. Ben de bu sene 106 milyonu Vanspor'a harcadım. Amacımız memlekete hizmet etmek ve memleketin gençlerine sahip çıkmaktır."

