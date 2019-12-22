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Spor

Ersan İlyasova: Fenerbahçe'de oynamak isterdim

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks'ta forma giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, 'Türkiye'de olsaydım Fenerbahçe'de oynamak isterdim.' dedi.

22.12.2019  13:33 - Güncelleme: 22.12.2019  13:33
Ersan, New York Knicks'i deplasmanda 123-102 mağlup ettikleri karşılaşma öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
 
Takım olarak iyi durumda olduklarını belirten 32 yaşındaki basketbolcu, daha iyi bir performans sergilemek istediklerini aktardı.
 
15 yıldan bu yana ABD'de yaşadığını vurgulayan Ersan İlyasova, "En çok Türk yemeklerini özledim. Milli takımla vakit geçirdiğim zaman kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe büyük bir camia. Türkiye'de olsaydım Fenerbahçe'de oynamak isterdim.'' diye konuştu.
 
NBA'de forma giyen milli oyuncular Cedi Osman ve Furkan Korkmaz ile ilgili de görüşlerini aktaran Ersan, ''Cedi ile geçen hafta görüştük ve güzel muhabbet ettik. Cedi, şu anda iyi oynuyor ve ilk 5'te başlıyor. Furkan da aynı şekilde sezona iyi başladı, şu anda fazla dakika alamıyor ama görüştüğümüzde ona her zaman pozitif yaklaşıyorum. Takımda yer almaya çalışıyor, onun pozisyonunda olmak çok zor ama Furkan çok iyi iş çıkarıyor. Furkan sağlıklı olursa takımda iyi şeyler yapar.'' ifadelerini kullandı.
 
 

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