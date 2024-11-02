Ersan Parlatan: Çok basit goller yedik

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ahlatcı Çorum FK'ye 3-2 yenilen Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Ersan Parlatan, basit goller yediklerini söyledi.

Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok üzgün olduklarını belirterek, "Hepimiz yıkılmış vaziyetteyiz." dedi.

Karşılaşmanın başında iyi bir görüntü sergilediklerini dile getiren Parlatan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok basit goller yedik. Rakibi oyuna ortak ettik. Çok çabalayıp bu kadar basit goller yersen, takımın demoralize olması gayet normal. Maçı kazanamıyorsan 2-2 bitirmen gerekirken, stoperin güzel vuruşuyla 3-2 kaybetmemiz üzücü oldu. Hepimiz yıkıldık. Böyle olmaması gerekiyordu. Artık bunun daha iyisini yapmak mecburiyetindeyiz. İlk etapta az gol yiyen bir takımdık. Bu maçta da çok pozisyon verdiğimizi söyleyemeyeceğim ama dediğim gibi çok basit goller yedik. Bu da bizim adımıza üzücü."

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Bu sezon ilk defa üst üste iki maç kazandık." diye konuştu.

Özbalta, geçen hafta Gençlerbirliği ile zorlu bir müsabaka oynadıklarına işaret ederek, "Sezon başından beri bazı dalgalanmalar yaşadık. Bir ivme yakalamaya ihtiyacı olan bir takımdık. Bugünkü maçı kazanmayı, 2'de 2 yapmayı çok istiyorduk. Bu oyuncularımızın öz güveni, moral açısından çok önemliydi. Kazanabileceğimize inanıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın son bölümünde risk aldıklarını belirten Özbalta, "Oyun kurgusunda değişikliğe gittik. Oyunu domine edebileceğimizi öngördük. Karşılaşma tam da istediğimiz gibi devam etti. Zargo'nun vuruşu hepimiz için çok ekstra, mutluluk verici oldu, herkesi sevince boğdu. Oyuncularımı canıgönülden kutluyorum. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum." şeklinde konuştu.