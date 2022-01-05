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Spor

Ersin Destanoğlu: 3. kupamız oldu, mutluyuz

Süper Kupa'da Antalyaspor'u penaltı atışlarında yenerek kupanın sahibi olan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 Ocak 2022 Çarşamba 23:59 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 23:59
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Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Turkcell Süper Kupa'yı penaltılarda kazandıkları maçın ardından konuştu.

Penaltılarla ilgili konuşan Ersin Destanoğlu "Kaleci hocamızla analiz ettik. Biliyordum. 4 tane oyuncusunu analiz ettik, 4'ünü de bildik ama genç kardeşimizin penaltısını kurtardım." dedi.

Ersin Destanoğlu ayrıca "3. kupamız oldu, mutluyuz. Önder Hocamızın da ilk kupası oldu. Şimdi lig başlıyor. İkinci yarıya çok iyi şekilde hazırlanıp çok iyi maçlar çıkarmamız lazım." diye konuştu.

Erman Toroğlu ise Ersin Destanoğlu'nun açıklamalarının ardından "Bu kaleciyi Türk futboluna kazandıran adam, Sergen Yalçın'dır!" ifadelerini kullandı.

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