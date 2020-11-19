Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında yok!

19 Kasım 2020 Perşembe 17:34 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 17:46

Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.



Kurul'un bugünkü toplantısında alınan kararlar şöyle:

TFF Tahkim Kurulu 19 Kasım 2020 günlü (57) sayılı olağan toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2020/308 - K.2020/344

Altındağ Belediyesi Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Emrah Çalışlar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/178 - K.2020/257 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2020/309 - K.2020/ 345

Altındağ Belediyesi Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Hüseyin İriç ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 12.08.2020 tarih ve E.2020/168 - K.2020/236 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2020/319 - K.2020/346

Hatay Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Rahman Buğra Çağıran ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 02.09.2020 tarih ve E.2020/170 - K.2020/271 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalı Kulübün itirazının kabulü ile maç başı ücretlerine uygulanan faizin dava tarihinden itibaren işletilerek; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının, maç başı ücret alacaklarına uygulanan faiz başlangıç tarihi yönünden düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

4. E.2020/320 - K.2020/347

Futbolcu Tuncay Fındıkçı'nın Elazığ Belediye Spor Futbol Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 02.09.2020 tarih ve E.2020/151 - K.2020/267 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2020/321 - K.2020/348

Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin futbolcu Ahmet Aras ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 02.09.2020 tarih ve E.2020/108 - K.2020/265 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 19.11.2020 Perşembe günü saat 14:15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin vekili Av. Emirhan Çeviker, futbolcu Ahmet Aras'ın vekili Av. Ercan Sevdimbaş'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2020/342 - K.2020/349

Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic ile ilgili PFDK'nın 05.11.2020 tarihli E.2020-2021/280 - K.2020-2021/327 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fraport Tav Antalya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 8.650,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2020/343 - K.2020/350

Sivas Belediye Spor Kulübü'nün başkanı Hakan Genç, idarecisi Taner Karabal, antrenörü Özer Karadaş ve kaleci antrenörü Ahmet Uslu ile ilgili PFDK'nın 10.11.2020 tarihli E.2020-2021/290 - K.2020-2021/369 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Sivas Belediye Spor Kulübü'nün başkanı Hakan Genç'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 9/3. maddesi uyarınca FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti ve 12.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında; PFDK tarafından verilen cezada disiplin ihlalinin şekli bir ihlal olmasına rağmen FDT'nin 13. maddesinin uygulanmak suretiyle takdiri indirim yapılarak ceza verilmesi olanaklı görülmemekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın usulen re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle itirazın reddi ile PFDK tarafından verilen cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Sivas Belediye Spor Kulübü'nün idarecisi Taner Karabal'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 9/3. maddesi uyarınca FDT'nin 13.maddesinin uygulanması suretiyle takdiren 30 gün hak mahrumiyeti ve 12.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, PFDK tarafından verilen cezada disiplin ihlalinin şekli bir ihlal olmasına rağmen FDT'nin 13. maddesinin uygulanmak suretiyle takdiri indirim yapılarak ceza verilmesi olanaklı görülmemekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın usulen re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle itirazın reddi ile PFDK tarafından verilen cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Sivas Belediye Spor Kulübü'nün antrenörü Özer Karadaş'ın, başkasına ait akreditasyon kartını kullanarak yedek kulübesinde yer alması nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasında, PFDK tarafından verilen cezada disiplin ihlalinin şekli bir ihlal olmasına rağmen FDT'nin 13. maddesinin uygulanmak suretiyle takdiri indirim yapılarak ceza verilmesi olanaklı görülmemekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın usulen re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle itirazın reddi ile PFDK tarafından verilen cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Sivas Belediye Spor Kulübü'nün kaleci antrenörü Ahmet Uslu'nun, kendisine ait akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vererek belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca FDT'nin 13.maddesinin uygulanması suretiyle takdiren 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasında, PFDK tarafından verilen cezada disiplin ihlalinin şekli bir ihlal olmasına rağmen FDT'nin 13. maddesinin uygulanmak suretiyle takdiri indirim yapılarak ceza verilmesi olanaklı görülmemekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın usulen re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle itirazın reddi ile PFDK tarafından verilen cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/344 - K.2020/351

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Ersin Destanoğlu ile ilgili PFDK'nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/291 - K.2020-2021/377 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Ersin Destanoğlu'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

9. E.2020/345 - K.2020/352

Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Mattias Erik Johansson ile ilgili PFDK'nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/295 - K.2020-2021/378 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gençlerbirliği Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Mattias Erik Johansson'un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

10. E.2020/346 - K.2020/353

Ümraniye Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 12.11.2020 tarihli E.2020-2021/297 - K.2020-2021/379 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ümraniye Spor Kulübü Derneği'nin mensubunun maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 12.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu