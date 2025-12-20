İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ersin Destanoğlu: Daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz
Spor

Ersin Destanoğlu: Daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Ersin destanoğlu açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ20 Aralık 2025 Cumartesi 22:35 - Güncelleme:
Ersin Destanoğlu: Daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz
ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Mücadele sonrası Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, açıklamalarda bulundu.

"DAHA İYİ BİR BEŞİKTAŞ İZLETECEĞİZ"

Maç sonrası konuşan Ersin, "Kazandığımız için mutluyuz. 6 maçtır kaybetmiyoruz ama öne geçtiğimiz maçlarda skoru tutamadık. Kazanma alışkanlığını yakalamamız lazım. Bu da o maçlardan biri olur ve devamı gelir inşallah. Fenerbahçe maçı sonrası araya gireceğiz. Daha iyi bir Beşiktaş izletmek istiyoruz.

Bugün iyi mücadele ettik. Demir Ege, Kartal, Orkun üçlüsü inanılmaz destek oldular defansa. Geriden pasla çıkmaya çalıştık. İlerideki oyuncular kısa olduğu için pasla çıkmaya çalıştık. Herkes elinden geleni yaptı. Skordan mutluyuz. Daha iyi bir Beşiktaş izleteceğiz.

Geçen haftaki skor, tuttuğum topları birazcık arka planda bıraktık. Biz Beşiktaş'ız. Çok pozisyon vermiyoruz, verirsek de tehlikeli oluyor. Şampiyonluk senesinden alışkınım, az ve öz toplar gelmesine. 90 dakika saha içinde kalmaya çalıştım. Son dakikalarda kurtardığım topla galibiyete katkı sağladıysam ne mutlu bana.

Devrim harika girdi oyuna. Rıdvan, Demir Ege, Kartal devamlı kadroda oynayan oyuncular. Genç kategoriden çıktık. Bizler altyapıdan çıkan ve hayallerimize kavuştuğumuz için buradayız." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.