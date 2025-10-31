Ersin Destanoğlu ''dalya'' demeye hazırlanıyor

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 100'üncü Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.



Trendyol Süper Lig'de taraftarlarının beklentisinden uzak bir grafik sergileyen Beşiktaş'ta genç file bekçisi Ersin, 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile oynanacak derbide farklı bir heyecan yaşayacak.

Siyah-beyazlı eldiven, derbide sarı-lacivertli ekibe karşı sahaya çıkması halinde Beşiktaş formasıyla ligde "dalya" diyecek.

Beşiktaş altyapısından yetişen 24 yaşındaki Destanoğlu, siyah-beyazlı formayı ilk olarak 2019-2020 sezonunda giydi.

Söz konusu sezon ilk kez Antalyaspor'a karşı görev yapan genç kaleci, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere 122 maçta görev yaptı.

LİGDE 34 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ta görev aldığı 122 maçta 150 gol yedi.

Söz konusu maçların 34'ü ligde olmak üzere 40'ında kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 82 karşılaşmada ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.

Süper Lig'de ise çıktığı 99 maçta 34 kez rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermeyen Ersin, kalesinde ise 109 gol gördü.

Beşiktaş'ta görev yaptığı müsabakalarda siyah-beyazlı kaleciye 1 kırmızı, 21 kez de sarı kart gösterildi.

İLK SÜPER LİG MAÇI ANTALYASPOR'A KARŞI

Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de çıktığı ilk karşılaşmada Antalyaspor'a rakip oldu.

2019-2020 sezonunda ligin 27. haftasında Antalyaspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, Ersin'i kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde bir müsabakada görevlendirdi.

Genç file bekçisi, karşılaşmada 90 dakika görev yaparken kalesinde 2 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'TA 10 FARKLI TEKNİK ADAMLA ÇALIŞTI

Siyah-beyazlı kaleci, Beşiktaş kariyerinde forma giydiği 2019-2020 sezonundan bu yana 10 farklı teknik adamla çalıştı.

Söz konusu sezonda teknik direktör Sergen Yalçın'ın idaresinde ilk kez forma giyen Ersin Destanoğlu, daha sonra sırasıyla Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer ile çalıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 7 SEZONDA 5 KUPA KALDIRDI

Siyah-beyazlı takımda 7. sezonunu geçiren Ersin Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla önemli başarılara imza atan oyunculardan biri oldu.

Siyah-beyazlı takımla 5 kez kupa kaldıran Ersin, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunu yaşadığı 2020-2021 sezonunda 35 maçta kaleye geçti. 13 müsabakada rakiplerinin gol sevincine izin vermeyen Ersin Destanoğlu, 35 karşılaşmada da kalesini koruyamazken sezon sonunda ise şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı takımda görev yaptığı 7 sezonda 1 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2'şer kez de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.