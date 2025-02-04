Ersin Destanoğlu: Hedefimiz her zaman birincilik

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti.

Siyah-Beyazlılar'ın kalecisi kaptan Ersin Destanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyet sonrası konuşan Destanoğlu, "Öncelikle maçtan önce 6 Şubat'a yaşlaşıyoruz. Tüm ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Bu soğukta buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kazandık. Kupada ikide iki yaptık. Mutluyuz. Geçen sene Türkiye Kupası'nı kazandık. Gruptan çıkıp tekrar Türkiye Kupası'nı hedef haline getirmek istiyoruz." dedi.

"HEDEFİMİZ HER ZAMAN BİRİNCİLİK"

Hedeflerinin her zaman birincilik olduğunu söyleyen genç eldiven, "Kupanın olduğu yerde hedefimiz her zaman birincilik. Birkaç senedir işler istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa'dan da elendik. Geçen seneki atmosferi, Türkiye Kupası ve Süper Kupayı' taraftarımıza tekrar yaşatabilirsek ne mutlu bize. Şu anda tek hedefimiz lig ve Türkiye Kupası tabii ki." ifadelerini kullandı.