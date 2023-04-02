Ersin Destanoğlu için Avrupa kulüpleri devrede

Beşiktaş'ta Mert Günok'un formayı almasıyla birlikte yedek kulübesinden çıkamayan Ersin Destanoğlu'na Belçika ekibi Club Brugge talip oldu.

Ara transfer döneminde kadrosuna flaş takviyeler yapan Siyah bezyalı takımın futbolcularına ilgi devam ediyor.

CLUB BRUGGE, ERSİN ESTANOĞLU İÇİN DEVREDE

Belçİka basınında yer alan habere göre; Club Brugge'nin genç kaleciye talip olduğu belirtildi.

Haberde Simon Mignolet'in yaşını düşünen yönetimin öncelikli olarak Stoke City'e kiraladıkları Josef Bursik'i düşündükleri, aynı zamanda Ersin Destanoğlu'nu da yakından takip ettikleri belirtildi.

Öte yandan Ersin Destanoğlu için Avusturya ekibi Salzburg'un geçtiğimiz sezon Ersin için 6 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu ancak Beşiktaş yönetimi tarafından kabul görmediği kaydedildi.