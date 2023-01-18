Ersin Destanoğlu için ayrılık vakti!

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na İngiltere Championship takımı Stoke City'nin talip olduğu öğrenildi.

STOKE CITY KALECİSİZ KALIYOR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; geçtiğimiz günlerde kalecisi Josef Bursik'i Belçika'nın Club Brugge takımına satan İngiliz kulübünün kadrosunda Jack Bonham ve Frank Fielding var ancak iki eldivenin de sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

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ALEX NEIL, ERSİN DESTANOĞLU'NU İSTİYOR

Bu nedenle Stoke City Teknik Direktörü Alex Neil'in yeni bir kaleci arayışında olduğu ve Türkiye'den gelen olumlu raporlar doğrultusunda Ersin Destanoğlu'nu transfer gündemine aldığı iddia edildi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK...

Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelmesinin ardından kaleyi Mert Günok'a kaptıran Ersin'in ayrılığa sıcak baktığı öğrenilirken, siyah beyazlı yönetimin de sezon sonuna kadar başarılı kaleciyi kiralık göndermeye açık olduğu ileri sürüldü.

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"STOKE CITY İÇİN İYİ BİR TRANSFER OLUR"

İngiliz basınında bu transferle ilgili yapılan yorumda, Stoke'un kadrosunda bulunan Jack Bonham'ın iyi bir seçenek olsa da takımın daha iyi bir kaleciye ihtiyaç duyduğu vurgulanarak "Destanoğlu'nun iyi bir altyapısı var. Yaşına göre pek çok maça çıktı ve Beşiktaş gibi bir kulüpte oynaması yetenekli olduğunun göstergesi. Stoke City bu transferi sonuçlandırırsa iyi bir anlaşma olur. Ancak bonservisini almak yüksek bir maliyet getireceğinden uzun vadeli bir anlaşma yapılıp yapılamayacağı belirsiz" ifadeleri kullanıldı.

Star Gazetesi