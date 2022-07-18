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Spor

Ersin Destanoğlu için karar verildi! Yerine gelecek kaleci bile belli

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu'na Avrupa takımlarının ilgisi devam ediyor. Siyah beyazlı yönetim Ersin'i 6 milyon avrodan aşağı satmayı düşünmezken, Valerien Ismael ise başarılı file bekçisinin ayrılması halinde kaleyi kime teslim edeceğini şimdiden belirledi.

Fanatik18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
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Beşiktaş altyapısından yetişen kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Avrupa'nın birçok kulübünün listesinde yer alan siyah-beyazlıların kalecisi için fiyat soruşturması yapıldığı iddia edildi.

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AVRUPA TAKIMLARININ LİSTESİNDE

2018 yılından bu yana Beşiktaş'ta oynayan 21 yaşındaki eldivene daha önce Fransa'dan Nice, Nantes ve Lyon, Avusturya'dan ise Salzburg ilgi göstermişti. O dönem yapılan görüşmelerde orta yol bulunamadığı için transfer çıkmaza girmişti.

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BONSERVİSİ: 6 MİLYON AVRO VE BONUSLAR

Beşiktaş'ta Ersin için yeniden hareketli günler geçmesi bekleniyor. Menajerler vasıtasıyla Ersin Destanoğlu'nun bonservisi soruldu. Beşiktaş yönetiminin 6 milyon avro ve bonuslarla birlikte satışa onay vereceği iddia edildi.

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ERSİN GİDERSE KALE EMRE'NİN

Teknik direktör Valerien Ismael'in, Ersin Destanoğlu'nun ayrılması halinde 18 yaşındaki Emre Bilgin'e şans vermeyi düşündüğü belirtildi.

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