Ersin Destanoğlu için onay verildi! Ayrılıyor...

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybeden Ersin Destanoğlu, mutsuz görüntüsüyle dikkat çekmişti.
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Fanatik'in haberine göre; menajeri aracılığıyla yönetimle görüşüp devre arasında kiralık olarak ayrılmak istediğini belirten genç kaleciye onay çıktı.
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Ersin ayrılırsa Kartal, yerine transfer yapmayacak ve Mert Günok, Utku Yuvakuran
ile Emre Bilgin
'le yoluna devam edecek.