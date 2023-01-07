İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2023 Cumartesi / 15 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7087
  • EURO
    20,0091
  • ALTIN
    1122.87
  • BIST100
    5341.96
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ersin Destanoğlu için onay verildi! Ayrılıyor...
Spor

Ersin Destanoğlu için onay verildi! Ayrılıyor...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk 11'de tercih etmediği kaleci Ersin Destanoğlu, ara transfer döneminde siyah beyazlı takımdan ayrılmayı planlıyor.

Fanatik7 Ocak 2023 Cumartesi 09:57 - Güncelleme:
Ersin Destanoğlu için onay verildi! Ayrılıyor...
ABONE OL

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesi sonrasında ilk 11'deki yerini kaybeden Ersin Destanoğlu, mutsuz görüntüsüyle dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de tek eksik var Jorge Jesus'un derbi 11'i

Fanatik'in haberine göre; menajeri aracılığıyla yönetimle görüşüp devre arasında kiralık olarak ayrılmak istediğini belirten genç kaleciye onay çıktı.

Carlos Alcaraz Avustralya Açık'ta yok

Ersin ayrılırsa Kartal, yerine transfer yapmayacak ve Mert Günok, Utku Yuvakuran ile Emre Bilgin'le yoluna devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.