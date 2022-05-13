Ersin Destanoğlu için tarihe geçecek teklif! Dev rakam...

Beşiktaş'ta başarılı performansla büyük beğeni toplayan Ersin Destanoğlu için Ligue 1 ekibi Nice yeniden devreye girdi. Fransız ekibinin Ersin Destanoğlu için önceden yaptığı 7 milyon euroluk teklifin üzerine çıkarak siyah-beyazlılara 9 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.

ERSİN DESTANOĞLU İÇİN BEKLENTİ BÜYÜK

Siyah-beyazlılarda altyapıdan çıkardığı ve başarılı performansıyla kalede vazgeçilmez olan Ersin Destanoğlu için beklenti büyük. 21 yaşındaki genç kalecinin transferinden büyük bir gelir elde edilmesi planlanıyor.

NICE TEKLİFİNİ YÜKSELTTİ

Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz aylarda Ersin Destanoğlu için 7 milyon euroluk teklifte bulunan Ligue 1 ekiplerinden Nice, teklifini yükseltti. 21 yaşındaki file bekçisini almakta ısrarcı olan Fransız ekibi teklifini 9 milyon euroya çıkardı. Siyah-beyazlılar ise gelen teklife cevap vermek için sezon sonunu bekliyor.

ERSİN DESTANOĞLU, BEŞİKTAŞ TARİHİNE ADINI YAZABİLİR

Beşiktaş'ın Ersin Destanoğlu için gelen 9 milyon euroluk teklifi kabul etmesi halinde genç kaleci tarihe geçecek. 21 yaşındaki file bekçisi, Cenk Tosun ve Demba Ba'nın ardından siyah-beyazlıların en yüksek transfer satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ersin Destanoğlu bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 41 resmi maçta forma giydi. 21 yaşındaki kaleci, bu karşılaşmaların 12'sinde kalesini gole kapatmayı başarırken kalesinde 55 gole engel ise engel olamadı.