10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Spor

Ersin Destanoğlu: İddialar gerçeğe aykırıdır

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, TFF'nin açıkladığı 'bahis oynayan futbolcular' listesinde adının yer almasının ardından yaptığı açıklamada, iddiaların tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.

10 Kasım 2025 Pazartesi 20:31
Ersin Destanoğlu: İddialar gerçeğe aykırıdır
Beşiktaş oyuncusu Ersin Destanoğlu, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesi üzerine açıklama yaptı.

Ersin Destanoğlu, yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10.11.2025 tarihli "Disiplin Sevkleri" başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir.

Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.

İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım.

Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."

