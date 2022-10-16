Ersin Destanoğlu isyanı çıktı! Beşiktaş'ta ortalık yıkıldı

Beşiktaş'ın evinde Trabzonspor ile karşılaştığı maça Ersin Destanoğlu damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar sergilediği kötü performansla ve yaptığı hatalarla dikkat çeken Ersin Destanoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttular.

ERSİN DESTANOĞLU, MAÇA DAMGA VURDU

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu, performansıyla maça damga vurdu. Yaptığı hata ile dikkat çeken genç kaleci eleştirilerin hedefi oldu.

TARAFTARLAR, ERSİN DESTANOĞLU'NA TEPKİ YAĞDIRDI

Ersin Destanoğlu, sergilediği performansla sosyal medyaya damga vurdu. Siyah-beyazlı birçok taraftar 21 yaşındaki kaleciyi eleştiri yağmuruna tuttu. Yapılan binlerce paylaşım sonrası Ersin Destanoğlu, kısa sürede trendlere yükseldi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz haftalarda Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi 2027'ye kadar uzatılmış ve yıllık ücreti 500 bin liradan 700 bin euroya yükseltilmişti.

İşte Ersin Destanoğlu'na gelen tepkilerden bazıları: