Ersin Destanoğlu isyanı çıktı! Beşiktaş'ta ortalık yıkıldı

Beşiktaş'ın evinde Trabzonspor ile karşılaştığı maça Ersin Destanoğlu damga vurdu. Siyah-beyazlı taraftarlar sergilediği kötü performansla ve yaptığı hatalarla dikkat çeken Ersin Destanoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttular.
Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu, performansıyla maça damga vurdu. Yaptığı hata ile dikkat çeken genç kaleci eleştirilerin hedefi oldu.
Ersin Destanoğlu, sergilediği performansla sosyal medyaya damga vurdu. Siyah-beyazlı birçok taraftar 21 yaşındaki kaleciyi eleştiri yağmuruna tuttu. Yapılan binlerce paylaşım sonrası Ersin Destanoğlu, kısa sürede trendlere yükseldi.
YENİ SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI
Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz haftalarda Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi 2027'ye kadar uzatılmış ve yıllık ücreti 500 bin liradan 700 bin euroya yükseltilmişti.