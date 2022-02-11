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Spor

Ersin Destanoğlu: Penaltılarda kim nereye atıyor çalıştım

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda Göztepe'yi penaltılarla yenerek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

11 Şubat 2022 Cuma 00:10 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 00:10
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Beşiktaş'a turu getiren penaltı atışlarını kurtaran Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç kaleci yaptığı açıklamada, "Dersime iyi çalışıyorum, bu sayede penaltılarda fark yaratabiliyorum. Turu geçmemiz gereken bir maçtı. İyi oynadık. 120 dakika sonunda penaltılarda desteğini esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. "Amacım taraftarımızı mutlu etmek. Onlar bizi hep desteklemeye geliyorlar. Biz de takım olarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz." sözlerini kullandı.

Penaltı atışlarını maçtan önce çalıştığını belirten Ersin, "Kim nereye atıyor çalıştım. Bundan dolayı kurtardım." diyerek açıklamalarını noktaladı.

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