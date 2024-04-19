Ersin Destanoğlu: Santos elinden geleni yaptı

Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, 2-0 kazanılan Ankaragücü maçının ardından açıklamalar yaptı.

Ersin Destanoğlu, maçı yorumlayarak, "Moral ve motivasyonumuzu yukarıya çekerek daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımız beş maçlık serüvende bizlerden galibiyet bekliyordu. Bizlerde zaten Serdar hoca ile birlikte içerideki moral ve motivasyonu sahaya yansıtıp taraftarımızla birlikte galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz." dedi.

'Serdar hoca takım içerisinde neleri değiştirdi?' şeklinde gelen soruyu yanıtlayan Ersin Destanoğlu, "Öncelikle Santos hocaya teşekkür ederim. Geldi ve bizimle ilgilendi. Elinden geleni yaptı bu takımı yukarıya çıkarabilmek için. Serdar hoca altyapımızdan yetişen, kulübün DNA'sını çok iyi bilen, oyuncularla iyi diyalog halinde olan hocaydı. Santos hoca bıraktıktan sonra da Serdar hoca bizlere ne yapmamız gerektiğini söyledi. Bizlerde sahaya çıkıp oynadık." ifadelerini kullandı.