İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2023 Pazartesi / 3 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8346
  • EURO
    21,4738
  • ALTIN
    1257.65
  • BIST100
    4466.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Ersin Destanoğlu sezonu kapattı

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, apandisit ameliyatı nedeniyle sezonu kapattı.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:30 - Güncelleme:
Ersin Destanoğlu sezonu kapattı
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, kaleci Ersin Destanoğlu'nun ameliyat edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde şiddetli karın ağrısı şikayeti bulunan futbolcumuz Ersin Destanoğlu'na akut apandisit teşhisi konmuş olup, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Prof. Dr. Murat Gönenç tarafından laparoskopik appendektomi ameliyatı uygulanmıştır. Ersin Destanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.

Sağlık durumu iyi olan Ersin'in rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı aktarıldı.

Genç oyuncu Şenol Güneş'in gelişi ile birlikte yedek kulübesine çekilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.