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Spor

Ersin Destanoğlu tarihe geçecek! Dudak uçuklatan rakam

Ersin Destanoğlu için Ligue 1 ekibi Nice, geçtiğimiz yaz Beşiktaş'a 7 milyon euroluk teklifte bulunmuştu. Teklifi geri çeviren siyah-beyazlılar Ersin Destanoğlu için en az 13 milyon euro istiyor. Fransız ekip bunun üzerine yeni bir teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

21 Nisan 2022 Perşembe 19:37 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 19:37
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Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Ersin Destanoğlu, son olarak Ligue 1 takımlarından Nice'ı peşine taktı. Fransız ekibinin geçtiğimiz yaz yaptığı 7 milyon euroluk teklifi reddeden siyah-beyazlılar Ersin Destanoğlu için en az 13 milyon euro bekliyor. Genç kaleci eğer bu rakamla transfer olursa Beşiktaş'ın en pahalı 3. transfer satışı olarak tarihe geçecek.

NİCE, ERSİN DESTANOĞLU'NU İSTEMİŞTİ

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, geçtiğimiz yaz aylarında Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a 7 milyon euroluk teklifte bulunmuştu. Ancak siyah-beyazlılar teklifi yetersiz bularak geri çevirmişti.

ERSİN DESTANOĞLU TARİHE GEÇEBİLİR

Siyah-beyazlılar 21 yaşındaki genç kaleci için en az 13 milyon euro bekliyor. Fransız ekibinin ise bunun üzerine harekete geçerek yeni bir teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Genç kaleci eğer bu rakamla transfer olursa Cenk Tosun ve Demba Ba'dan sonra Beşiktaş tarihinin en pahalı 3. transfer satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ersin Destanoğlu, bu sezon Beşiktaş formasıyla 38 resmi maçta forma giydi. 19 yaşındaki genç kaleci bu karşılaşmaların 12'sinde kalesini gole kapatırken 49 gole de engel olamadı.

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