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  • Ersin Destanoğlu'dan Altay Bayındır'a övgüler! ''Çok iyi...''
Spor

Ersin Destanoğlu'dan Altay Bayındır'a övgüler! ''Çok iyi...''

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ersin, sarı lacivertlilerin milli kalecisi Altay Bayındır'ı performansından ötürü tebrik etti.

21 Mart 2021 Pazar 23:00 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 23:00
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden lider Beşiktaş, son dakikalarında yenilen golle sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, Altay Bayındır'ı tebrik etti ve şu ifadeleri kullandı:

'ALTAY'I TEBRİK EDERİM'

'Bizim lehimizeydi maç. Son dakikada yediğimiz golden dolayı 2 puan bıraktık. Çok pozisyona girdik. Altay'ı tebrik ederim, çok iyi kurtarışlar yaptı. Kaybettiğimiz bir şey yok. Aynı şekilde oynayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz.'

"OYNADIĞIMIZ FUTBOL BU LİGİN ÜSTÜNDE"

'Çok iyi top oynuyoruz. Arkadaşlığımızı herkes görüyor. Oynadığımız futbol bu ligin üstünde. Lideriz. Avantajlarımız var. Milli aradan sonra galibiyetlerle devam ederek yolun sonuna kadar gitmek istiyoruz.'

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