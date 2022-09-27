Ersin Destanoğlu'na derbi motivasyonu! Sürpriz telefon...

DERBİ MOTİVASYONU

Beşiktaş'ta Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi geri sayım sürerken, kaleci Ersin Destanoğlu'na teknik ekipten yakın markaj geldi. Valerien Ismael, Hakan Çalışkan'dan Ersin Destanoğlu ile ilgili tüm detayları aktarmasını istedi.

ERSİN DESTANOĞLU HAZIR

Yakın zamanda sözleşme görüşmeleri sebebiyle kaleyi Emre Bilgin'e bırakan ve İstanbulspor maçıyla birlikte ilk 11'e dönen Ersin Destanoğlu hırslı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

BAŞKAN GÜVENİYOR

Beşiktaş'ta başta Başkan Ahmet Nur Çebi olmak üzere konsantrasyon anlamında zor günler geçiren Ersin'e destek oluyor. Valerien Ismael, derbi öncesinde Ersin Destanoğlu'nun adeta üstüne titriyor.

ERSİN DESTANOĞLU TERCİHİ

Kaleci departmanından Ersin Destanoğlu ile ilgili tüm ayrıntıları isteyen Ismael, derbide tecrübesi ve Emre Bilgin'in güven vermemesi sebebiyle tercihini Destanoğlu'ndan yana kullanacak.

PSİKOLOJİK OLARAK HAZIRIM

Öte yandan kaleci Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe derbisi öncesi psikolojik olarak da hazır olduğunu teknik ekibe iletti. Destanoğlu, maçta hata yapmak istemiyor.

RIDVAN YILMAZ'DAN BÜYÜK DESTEK

Mutlaka kazanılması gereken Fenerbahçe derbisi öncesinde Ersin Destanoğlu'nun yakın arkadaşı Rıdvan Yılmaz da arayarak desteğini esirgememişti.