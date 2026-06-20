Ersin Destanoğlu'na İspanya'dan sürpriz talip

Ersin Destanoğlu cephesinin ise gelen teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi. İspanya temsilcisi Girona'nın da, milli kaleciyle ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı kaydedildi. Avrupa'nın farklı liglerinden teklifler alan Ersin'in, geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi ise genç kaleciden gelecek haberi bekliyor. Siyah beyazlılar, Ersin Destanoğlu'nun vereceği karara göre yol haritasını belirleyecek.

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen Ersin Destanoğlu'nun kariyerine Avrupa'da devam etme ihtimali her geçen gün güçlenirken, yönetim de süreci yakından takip ediyor.