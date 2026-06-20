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Spor

Ersin Destanoğlu'na İspanya'dan sürpriz talip

Beşiktaş'ın deneyimli file bekçisi Ersin Destanoğlu'na LaLiga ekiplerinden Girona talip oldu.

TRT Spor20 Haziran 2026 Cumartesi 14:24 - Güncelleme:
Ersin Destanoğlu'na İspanya'dan sürpriz talip
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Ersin Destanoğlu cephesinin ise gelen teklifi değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi. İspanya temsilcisi Girona'nın da, milli kaleciyle ilgilenen kulüpler arasında yer aldığı kaydedildi. Avrupa'nın farklı liglerinden teklifler alan Ersin'in, geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içerisinde vermesi bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi ise genç kaleciden gelecek haberi bekliyor. Siyah beyazlılar, Ersin Destanoğlu'nun vereceği karara göre yol haritasını belirleyecek.

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen Ersin Destanoğlu'nun kariyerine Avrupa'da devam etme ihtimali her geçen gün güçlenirken, yönetim de süreci yakından takip ediyor.

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