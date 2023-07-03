Ersin Destanoğlu'na Süper Lig'den sürpriz talip!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesinin ardından forma yarışında geri planda kalan Ersin Destanoğlu adeta formayı unutmuştu.

22 yaşındaki kaleci, geçen sezon Avrupa'dan transfer teklifleri gelse de Beşiktaş Yönetimi tarafından yetersiz bulunduğu için takımda kalmıştı.

Kariyerine daha fazla forma giyebileceği bir takımda devam etmeye sıcak bakan Ersin'e, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor talip oldu.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Beşiktaş'taki sözleşmesi sona eren Brezilyalı stoper Welinton'ı kadrosuna katan Pendik, Ersin'i de kiralamak için temaslara başladı. 1,95'lik genç kaleciyi kiralık olarak göndermeye sıcak bakan Siyah-Beyazlılar, son kararı Ersin'e bıraktı. Yetenekli kalecinin, Avrupa'dan istediği teklifi alamaması halinde, Pendikspor'a gidişine onay vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'la 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ersin'in 5 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.