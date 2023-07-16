Ersu Şaşma'dan Olimpiyat kotası geldi

Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasına katılan milli atlet Ersu Şaşma, 5.90'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Sırıkla atlamada Olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olmayı başaran Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma, Almanya/ Rottach-Egern'de düzenlenen 14. Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasındaki 5.90'lık derecesi ile Türkiye rekoru kırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Fenerbahçe, 2024 Paris öncesinde boksta Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Samet Gümüş; yüzmede Kuzey Tunçelli'nin ardından atletizmde de Ersu Şaşma'yla beşinci olimpiyat kotasını aldı.