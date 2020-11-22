Ersun Yanal: 10 kişi kalmamızın sonuca etkisi oldu

IHA 22 Kasım 2020 Pazar 23:50 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 23:50

Süper Lig’in 9. haftasında FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 yenildi. Maç sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan FT Antalyaspor’un Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın genelinde pozisyon üreten takımın kendileri olduğunu söyledi. Yanal, Alanyaspor’un oynadığı oyundan övgü dolu sözlerle bahsederek şunları söyledi:

"POZİSYON ÜSTÜNLÜĞÜ BİZDEYDİ"



"Alanyaspor ligin en iyi takımlarından birisi. 3 yıldır çok güzel işler yaptıklarını biliyoruz. Buna rağmen maçta pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Ne yaptığını bilen bir takıma karşı oynadık. 10 kişi kalmamızın sonuca etkisi oldu. Bu tür maçlarda girilen net pozisyonları kaçırmamak gerekiyor. Rakibimiz tam kadro ile sahada, bizde ise çok eksik bulunuyordu. Genç, önü açık güzel bir kadro oluşturacağımız konusunda umutluyum. Takımımın 1-0’a kadar ki oyunundan ve heyecanından etkilendim. Rakipte akıllı ve güçlü oyuncular var."

Hakemi de kart konusunda eleştiren Yanal, "Hakemin kart konusunda adaletsiz davrandığını düşünüyorum. Hakan’ın da takımı yalnız bırakmaması gerekiyordu." diye konuştu.