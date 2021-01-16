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Spor

Ersun Yanal: 2. yarı daha farklı bir Antalyaspor olacak

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Antalyaspor'da Ersun Yanal maç sonu konuştu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 22:01 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 22:01
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Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"2. YARIYA DAHA FARKLI BİR ANTALYASPOR"

"Rakibimizle mücadelemizde genel plan biraz topu verip oynamaktı. 10 kişi kalınca plan tamamen topu verip oynamaya döndü. Ankaragücü maçını kazandıktan sonra yönümüzü yukarı çevirip, sonuçları lehimize çevirmek istedik. Daha iyisini yapabilirdik, şu anda 7 oyuncumuz yok. Kovid nedeniyle maçlar ertelendi, geç başladı, sakat oyuncularımız var, koronadan dolayı uzun süre uzak kalanlar oldu. Takım olarak yavaş yavaş istediğimiz şeyleri yapmaya çalışacak, en azından ne yapmak istediğimizi anlayacak felsefeyi oturtmaya başlıyoruz. Kariyer yapabilecek oyuncularımız var. 2. yarıya daha farklı bir Antalyaspor olarak devam edeceğiz."

"DAHA DİSİPLİNLİ OYNAYABİLİRDİK"

"Takım içinde oynayıp oynamayan oyuncular bir takım olgusu yaratıyor. Her maçta gelişerek gitmek gerekiyor. Hem top bizdeyken, hem rakipteyken iyi oynayarak üst sıralara tırmanmak gerekiyor Hatayspor maçındaki kırılma dışında alınan sonuçlar normal. Kazanabileceğimiz dış saha maçları vardı. Daha disiplinli, planına sadık bir takım olarak oynayabilirdik ve gün geçtikçe bunu daha iyi oynayacağız. Hamle şansımız arttığında daha iyi bir Antalyaspor izleyeceğimiz kesin."

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