Ersun Yanal, Alanyaspor'un başında ilk antrenmanına çıktı

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma çalışmasının ardından pas organizasyonları gerçekleştiren Akdeniz ekibi, üçlü turnuvayla idmanı sürdürdü.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, toplu halde koşuyla sona erdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 22 maça çıktı ve bunlardan 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 25 puanla 11. sırada yer aldı.