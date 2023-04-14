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Spor

Ersun Yanal: Alışkanlıklarımızı toparlamamız gereken bir dönemdeyiz

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-1 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA14 Nisan 2023 Cuma 23:59 - Güncelleme:
Ersun Yanal: Alışkanlıklarımızı toparlamamız gereken bir dönemdeyiz
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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, dış sahada kazanamamaktan kaynaklı kırılganlıklarının olduğunu belirterek, "İkinci yarıya çıkarken soyunma odasındaki motivasyonumuz yüksekti, 10 kişi kaldığımız anlarda da reaksiyon verdik ama zaman bize yetmedi." dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı FTA Antalyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, iyi başladıkları bir maçı eski alışkanlıklarının devam etmesi nedeniyle kaybettiklerini belirtti.

Geçen hafta 2-0 öndeyken karşılaşmayı 2-2 beraberlikle tamamladıklarını hatırlatan Yanal, "Bu hafta yine 1-0 öndeyken, oyunun kontrolü bizdeyken, oyunun içindeyken yediğimiz bir gol var. Çalışıp yemememiz gereken gollerden biriydi. Bu alışkanlıklarımızı toparlamamız gereken bir dönemdeyiz. Bizim takımın kırılganlığı dış sahada kazanamamaktan kaynaklı bu kırılganlık. Oldukça ortaya çıktı ve herkes bir anda bıraktı. İkinci yarıya çıkarken soyunma odasındaki motivasyonumuz yüksekti. 10 kişi kaldığımız anlarda da reaksiyon verdik ama zaman bize yetmedi." diye konuştu.

"İYİ OYNAYAN BİR TAKIM OLACAĞIZ"

İyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarına değinen Yanal, "Bütün futbolcuların oyunculuk vasıfları yüksek ama bunu psikolojik performans olarak sahada üstün bir şekilde tutabilmek adına kırılmalar yaşayan bir takım. Futbol bir süreç yönetimi, bu süreç yönetiminin zor tarafı da psikolojik kırılmaları giderebilmek. Bizde bununla ilgili çalışmalara devam edeceğiz. 4 gün sonra şampiyonluk adaylarından Galatasaray ile karşılaşacağız. Çabucak dönüşüp özellikle takımın mental olarak bu maça hazırlanmasını sağlamak ve bunu mental olarak ne kadar önemli şekilde saha içerisinde duruşunun bize getireceği katkıları söylemek zorundayız. Bunu yapabilen takımız. Umarım yaparız. Oyuncularıma sorumlusu benim diye. Toparlayıp, o maçta iyi mücadele eden ve puan almak için oynayan bir takım olarak sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

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