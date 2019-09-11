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Ersun Yanal: Ben kimseye forma vermem, siz benden formayı alacaksız

Emre ile Gustavo yeni geldi. Ozan ve Tolga geri döndü. Fenerbahçe'nin ortası garantide. Ancak diğer mevkilerde rekabetin düşük kalması teknik heyeti düşündürüyor.

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Nokta atışı transferler teknik direktör Ersun Yanal'ın tatlı dertlerle boğuşmasına sebep oluyor. Sol bek hariç bütün mevkilerde alternatifli bir karoya sahip olan tecrübeli teknik adam tercih yapmakta zorlanırken, özellikle orta saha seçimlerinde kan terleyecek görünüyor.

Bir yanda yaşayan efsane Emre Belözoğlu ile flaş transfer Luiz Gustavo, diğer yanda küllerinden doğan iki isim Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci. Bu kıyasıya rekabet Fenerbahçe'yi ileri taşırken Yanal aynı yarışın diğer mevkilere de yansıması için elinden geleni yapıyor.

FORMAYI SİZ ALACAKSINIZ

Isla, Moses ve Hasan Ali'nin iyileşip takıma katılmasıyla had safhaya çıkacak forma rekabetinde geride kalan Serdar, Sadık, Tolgay ve Alper'le yakından ilgilenen tecrübeli teknik adam, oyuncularına "Lig ve kupada bizi bekleyen birbirinden zorlu maçlar. Uzun bir maratondayız. Size ihtiyacım var" sözleriyle oyuncularına moral aşılamaya çalışıyor. "İsimler değil hak edenler formayı giyecek" ifadesiyle forma adaletine vurgu yapan Ersun Yanal "Ben kimseye forma vermem, siz benden formayı alacaksız" diyerek rekabeti körüklüyor.

Ancak geride kalan sürede, yedeklerin idman ve saha performansları hocayı tatmin etmiş değil. Rotasyon için Ferdi, Zajc ve Mevlüt ön plana çıkarken diğer isimlerin bu şartlarda forma şansı bulması pek mümkün görünmüyor. Zanka, Jailson, Deniz, Kruse, Rodriguez ve Muriç'i zorlayan yok.

(Türkiye)

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